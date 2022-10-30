Певица поделилась воспоминаниями о детстве в бараке на окраине Москвы

Воспоминаниями о своем детстве в бараке на окраине Москвы поделилась с «Москвич Mag» российская певица, рок-музыкант, поэт, литературовед и литературный переводчик Анна Герасимова, известная под псевдонимом Умка.

«Это Богородское, глубоко за Преображенкой — конец географии. Семья моей мамы попала туда после войны, потому что их как эвакуированных выселили из квартиры на Зацепе в барак с коридорной системой — бывшие казармы, очевидно, Преображенского полка», — рассказала она.

61-летняя артистка признается, что была тогда совсем ребенком, принимала такие условия нормально, так как не знала других. По ее словам, гулять они ходили в маленький сквер под названием «Картошка». Здесь, делится Умка, после войны местные жители сажали картошку для собственного пропитания.

«По праздникам детей ставили на подоконник в конце длинного коридора, все смотрели на дальнее зарево салютов над городом и кричали "ура!"» — вспоминает она.

Позже семья Герасимовой переехала в центр города на Малую Грузинскую. Здесь жизнь будущей певицы заиграла новыми красками и она начала много гулять по городу и узнавать его.

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