Четырехлетняя девочка упала на эскалаторе в подмосковном ТЦ и лишилась пальцев

Четырехлетняя девочка упала на эскалаторе в торговом центре в подмосковном Реутове и лишилась пальцев. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося.

Видео инцидента опубликовал SHOT. Девочка убежала от родителей и запрыгнула на движущийся в обратном направлении эскалатор, после чего споткнулась, и ее рука застряла между ступенями эскалатора, который продолжал движение. Родители ребенка смогли вытащить ее руку и сразу вызвали скорую.