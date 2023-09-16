Четырехлетняя девочка упала на эскалаторе в подмосковном ТЦ и лишилась пальцев
Четырехлетняя девочка лишилась пальцев после падения на эскалаторе в подмосковном ТЦ.
Четырехлетняя девочка упала на эскалаторе в торговом центре в подмосковном Реутове и лишилась пальцев. Прокуратура Московской области начала проверку по факту случившегося.
Видео инцидента опубликовал SHOT. Девочка убежала от родителей и запрыгнула на движущийся в обратном направлении эскалатор, после чего споткнулась, и ее рука застряла между ступенями эскалатора, который продолжал движение. Родители ребенка смогли вытащить ее руку и сразу вызвали скорую.
В больнице медикам пришлось ампутировать пострадавшей три пальца на левой руке — они были сильно повреждены, из-за чего врачи не смогли их восстановить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает Главное следственное управление СК России по области.
Ранее сообщалось, что ногу ребенка зажало эскалатором в переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды».