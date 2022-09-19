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15:02, 19 сентября 2022
1 мин.

Девушка Гарика Харламова опубликовала фото в купальнике

Девушка Гарика Харламова опубликовала фото в купальнике
Кадр: видео @katerinakovalchyk

Фотографию в купальнике, сделанную во время отдыха на яхте, опубликовала девушка юмориста Гарика Харламова, актриса Кристина Ковальчук. Снимком она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадре актриса позирует на трапе морского судна в желтом купальнике с открытой спиной. Ранее на своей странице Ковальчук сообщила, что отправилась на съемки второго сезона сериала «На страже пляжа», которые проходят на черноморском побережье.

Ранее снимком в купальнике поделилась в соцсети 39-летняя фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева. Она выложила фото с отдыха на популярном курорте Белек в одном из элитных пятизвездочных отелей.

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