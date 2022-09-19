Девушка Гарика Харламова опубликовала фото в купальнике

Фотографию в купальнике, сделанную во время отдыха на яхте, опубликовала девушка юмориста Гарика Харламова, актриса Кристина Ковальчук. Снимком она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадре актриса позирует на трапе морского судна в желтом купальнике с открытой спиной. Ранее на своей странице Ковальчук сообщила, что отправилась на съемки второго сезона сериала «На страже пляжа», которые проходят на черноморском побережье.

Ранее снимком в купальнике поделилась в соцсети 39-летняя фотомодель и телеведущая Виктория Лопырева. Она выложила фото с отдыха на популярном курорте Белек в одном из элитных пятизвездочных отелей.