Девушка познакомилась с пьяным москвичом и украла его наушники

26-летняя жительница Москвы познакомилась с молодым человеком и украла его наушники. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу столицы.

«В территориальный отдел полиции от 27-летнего москвича поступило заявление о краже наушников стоимостью 23 тысячи рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОУР ОМВД России по Академическому району города Москвы задержали подозреваемую», – говорится в сообщении.

Утверждается, что той ночью девушка разговорилась с мужчиной и воспользовалась его нетрезвым состоянием, чтобы украсть наушники. В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в Москве пьяный мужчина украл белку из зоомагазина. По словам мужчины, в момент кражи он находился в состоянии алкогольного опьянения.