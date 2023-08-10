Девушка станцевала на пилоне на фоне «Москва-Сити» и попала на видео
Девушка в мини-шортах станцевала на пилоне на фоне башен «Москва-Сити».
Девушка в оранжевом топе и джинсовых мини-шортах станцевала на фоне башен делового центра «Москва-Сити» на пилоне, установленном на набережной Тараса Шевченко, и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва 125».
«Девушка кружилась на камеру в московском народном танце. Сторис вышли на новый уровень, а может, съемки клипа — пока тайна», — подписали кадры администраторы канала.
Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ролик.
«Захотелось курочки-гриль», «"Москва-Сити" и не такое видела», «Когда говорят "не накручивай себя"», «Сегодня в белом танце кружимся. Наверно, мы с тобой подружимся», — прокомментировали юзеры.
Ранее москвичка станцевала на шесте детской площадки и попала на видео.