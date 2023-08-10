Девушка станцевала на пилоне на фоне «Москва-Сити» и попала на видео

Девушка в оранжевом топе и джинсовых мини-шортах станцевала на фоне башен делового центра «Москва-Сити» на пилоне, установленном на набережной Тараса Шевченко, и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва 125».

«Девушка кружилась на камеру в московском народном танце. Сторис вышли на новый уровень, а может, съемки клипа — пока тайна», — подписали кадры администраторы канала.