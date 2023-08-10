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23:13, 10 августа 2023
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Девушка станцевала на пилоне на фоне «Москва-Сити» и попала на видео

Девушка в мини-шортах станцевала на пилоне на фоне башен «Москва-Сити».

Девушка станцевала на пилоне на фоне «Москва-Сити» и попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 125»

Девушка в оранжевом топе и джинсовых мини-шортах станцевала на фоне башен делового центра «Москва-Сити» на пилоне, установленном на набережной Тараса Шевченко, и попала на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва 125».

«Девушка кружилась на камеру в московском народном танце. Сторис вышли на новый уровень, а может, съемки клипа — пока тайна», — подписали кадры администраторы канала.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ролик.

«Захотелось курочки-гриль», «"Москва-Сити" и не такое видела», «Когда говорят "не накручивай себя"», «Сегодня в белом танце кружимся. Наверно, мы с тобой подружимся», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичка станцевала на шесте детской площадки и попала на видео.