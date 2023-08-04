Девушки в спортивных боди в яхте возле «Москва-Сити» попали на видео

«У меня только один вопрос: почему они задом едут?», «Нарушение ПДД. Пишем обращение в ГИБДД», «Это примета новая: красивые девушки на яхте по асфальту — к дождю!», «Красиво жить не запретишь», — прокомментировали юзеры.

На кадрах девушки в откровенной спортивной одежде — две из них в боди с длинными рукавами и одна в топе и велосипедках — позируют фотографу в салоне желтой яхты. Сама яхта буксируется автомобилем, который едет задним ходом.

Ранее массовая прогулка полуобнаженных женщин в центре Москвы на Патриарших прудах попала на видео.