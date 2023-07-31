Раскрыт диагноз госпитализированной звезды «Зимней вишни» Мирошниченко

Предварительный диагноз 81-летней актрисы Ирины Мирошниченко, госпитализированной в Москве, раскрыл Telegram-канал SHOT. Врачи выявили у народной артистки РСФСР доброкачественную опухоль мозга — аденому гипофиза.

Последняя КТ подтвердила изменения в мозговом веществе актрисы. Кроме того, у Мирошниченко выявили грипп с осложнениями, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка. Актриса была в курсе новообразования в мозгу и ранее проходила обследование, уточнил SHOT.

По данным Telegram-канала Mash, состояние звезды фильма «Зимняя вишня» после поступления в больницу ухудшилось. Ее подключили к системе искусственной вентиляции легких в реанимации.

Ранее стало известно, что в реанимации актриса пережила остановку сердца.