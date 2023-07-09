Стало известно местонахождение Дмитрия Диброва

Известный телеведущий Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной и тремя детьми улетел из России во Францию, сообщает KP.RU.

Известно, что во Франции живет дочь шоумена Лада, которая родилась от брака с журналисткой Ольгой Дибровой. Телеведущий поддерживает общение с дочерью, которая регулярно высылает ему снимки внучки Мии. Сам Дибров отмечает, что девочка похожа на него.

Ранее Дибров высказался о заработке после ухода из «Кто хочет стать миллионером?». Он опроверг слухи о жизни на деньги супруги и заявил, что у него все хорошо в финансовом плане.