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01:23, 03 февраля 2023
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Мясников рассказал о диете при подагре

Мясников рассказал о диете при подагре
Фото: Markus Spiske / Unsplash

О диете при подагре рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Эта болезнь появляется при превышении в крови показателей мочевой кислоты, ее основные симптомы — боль в суставах и нарушения работы почек.

«Надо обязательно снижать общую калорийность, делать упор на овощи, фрукты, рыбу, молочные обезжиренные продукты. Одним словом — средиземноморская диета», — написал доктор. Мясников добавил, что, вопреки распространенному заблуждению, при подагре необязательно отказываться от мяса, баклажанов, кабачков и рыбных консервов.

«Кофе можно. А вино? Да, один бокал. А вот от крепких напитков и пива лучше воздержаться», — порекомендовал эксперт. Кроме того, он посоветовал пациентам с подагрой бросить курить.

Ранее Мясников перечислил главные ошибки в борьбе с лишним весом. По его словам, диета не должна быть слишком жесткой.

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