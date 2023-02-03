Мясников рассказал о диете при подагре

О диете при подагре рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Эта болезнь появляется при превышении в крови показателей мочевой кислоты, ее основные симптомы — боль в суставах и нарушения работы почек.

«Надо обязательно снижать общую калорийность, делать упор на овощи, фрукты, рыбу, молочные обезжиренные продукты. Одним словом — средиземноморская диета», — написал доктор. Мясников добавил, что, вопреки распространенному заблуждению, при подагре необязательно отказываться от мяса, баклажанов, кабачков и рыбных консервов.

«Кофе можно. А вино? Да, один бокал. А вот от крепких напитков и пива лучше воздержаться», — порекомендовал эксперт. Кроме того, он посоветовал пациентам с подагрой бросить курить.

Ранее Мясников перечислил главные ошибки в борьбе с лишним весом. По его словам, диета не должна быть слишком жесткой.