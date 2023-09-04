Диетолог назвал три правила для сохранения здоровья почек

Три правила для сохранения здоровья почек раскрыл «Мосленте» кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков. Он посоветовал использовать в пище меньше соли и выпивать достаточное количество жидкости.

Во избежание проблем с почками рекомендуется отдавать приоритет чистой воде и сократить потребление других напитков. Важно также поддерживать оптимальный вес и не есть много красного мяса.

Риск развития камней в почках увеличивают обезвоживание, некоторые лекарства, подагра, гиперпаратиреоз и генетическая предрасположенность. Кроме того, вредной может оказаться долговременная и строгая диета. Что касается сладкого, его вред для почек пока не доказан, однако известно, что чрезмерное потребление простых углеводов увеличивает уровень кальция и оксалатов в моче.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о связи между потребляемой солью и давлением.