Диетолог назвала правила питания в офисе

Правила питания в офисе назвала в беседе с RT врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени», — предложила диетолог. Она также посоветовала взять с собой на работу термос с бульоном или супом-пюре.

Можно купить творог, натуральный йогурт, орехи, сухофрукты, сыр, цельнозерновой хлеб или детское питание. При этом не стоит есть конфеты и печенье, чтобы восполнить энергию, предупредила Соломатина.

Пить лучше обычную воду, а если добавить в нее лимон, напиток придаст бодрости. Кофе или крепкий чай содержат кофеин и тонизируют, но могут негативно влиять на работу нервной системы, вызывая зависимость.

Ранее в Москве стал популярным новый формат работы. С января по август в столице ввели в эксплуатацию 15 пространств для коворкинга площадью 104 тысячи квадратных метров, что на 30 процентов больше, чем за весь прошлый год.