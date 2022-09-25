Люди
23:51, 25 сентября 2022
1 мин.

Диетолог назвала правила питания в офисе

Диетолог назвала правила питания в офисе
Фото: Unsplash

Правила питания в офисе назвала в беседе с RT врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени», — предложила диетолог. Она также посоветовала взять с собой на работу термос с бульоном или супом-пюре.

Можно купить творог, натуральный йогурт, орехи, сухофрукты, сыр, цельнозерновой хлеб или детское питание. При этом не стоит есть конфеты и печенье, чтобы восполнить энергию, предупредила Соломатина.

Пить лучше обычную воду, а если добавить в нее лимон, напиток придаст бодрости. Кофе или крепкий чай содержат кофеин и тонизируют, но могут негативно влиять на работу нервной системы, вызывая зависимость.

Ранее в Москве стал популярным новый формат работы. С января по август в столице ввели в эксплуатацию 15 пространств для коворкинга площадью 104 тысячи квадратных метров, что на 30 процентов больше, чем за весь прошлый год.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.