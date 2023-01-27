Диетолог раскрыла пользу компота для здоровья

Пользу компота для мужского и женского здоровья раскрыла Роскачеству врач-эндокринолог высшей категории, кандидат медицинских наук, диетолог Елена Сюракшина.

«Компот полезен как для желающих избавиться от лишнего веса, так и для тех, кто набирает мышечную массу, активно занимается на тренажерах. Натуральный напиток заряжает энергией и утоляет жажду. Помимо прочего, узвар и компот на основе сухофруктов (чернослив, курага, инжир и хурма) обеспечивают организм витаминами и минералами, усиливая общий тонус — особенно в холодное время года, когда витаминов не хватает», — сказала диетолог.

По словам Сюракшиной, компот или узвар на основе изюма, чернослива и кураги является отличной профилактикой анемии, полезен при высоких нагрузках, стрессе и повышенной тревожности, поддерживает нервную систему и эффективен при бессоннице.

Кроме того, домашний напиток положительно влияет на на состояние желудочно-кишечного тракта и всей пищеварительной системы, а также полезен для здоровья сердца и сосудов благодаря высокому содержанию минералов.

Ранее эндокринолог назвала самые вредные для женского здоровья продукты и напитки. В первую очередь, это дрожжевая выпечка из злаковой муки, алкоголь, молочные продукты и сахар.