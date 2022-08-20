Диетолог развеяла мифы о возможности летнего запаса витаминами на год вперед

Мифы о том, что летом возможно съесть сезонных фруктов, овощей и ягоды на год вперед развела в разговоре с «Мослентой» врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

«Запастись витаминами на весь год или хотя бы на зиму, к сожалению, не получится. В организме предусмотрены лишь незначительные депо для жирорастворимых витаминов (А, Д, Е и К), а вот остальные витамины необходимо получать в регулярном режиме. Поэтому не стоит увлекаться большими количествами сезонных фруктов и ягод, так как переедание может вызвать аллергические реакции и нарушение деятельности кишечника», — объяснила она.

Эксперт рекомендовала съедать эксперт назвала 200-300 граммов фруктов и ягод за один прием. В день это порядка 500 граммов для здорового человека. Мещерякова особенно советует включить в рацион черную смородину, облепиху, малину, вишню, абрикосы, груши, арбузы и дыни.

«Овощей, в отличие от фруктов, можно есть значительно больше. Печеные овощи (тыква, кабачки, капуста) намного лучше усваиваются, однако термообработка разрушает содержащиеся в них полезные вещества. Поэтому летом лучше все же овощи не пережаривать, ограничившись легкой термической обработкой», — сказала Мещерякова. Диетолог посоветовала отавать предпочтение репе, свекле, тыкве и кабачкам.

Ранее основные рекомендации, как повысить иммунитет перед началом сезонных заболеваний дала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.