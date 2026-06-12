Диетологи предостерегли москвичей от больших порций мороженого летом

Врачи рассказали, сколько мороженого можно есть детям и взрослым. Советами диетологов поделился Минздрав Подмосковья.

Так, директор Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаева отметила, что детям до двух лет не рекомендуется давать мороженое из-за большого содержания сахара и жиров в составе. После двух лет продукт можно вводить постепенно.

При этом лучше выбирать мороженое без заменителя молочного жира и с минимальным количеством добавок. Оптимально угощать им ребенка не чаще раза в неделю и только после полноценного приема пищи.

Заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства, врач-диетолог Анна Басова посоветовала отдать предпочтение домашнему мороженому на основе йогурта, свежих ягод или фруктов.

«Если у ребенка аллергия на молочные продукты, вместо обычного мороженого лучше выбирать фруктовые или ягодные сорбеты», — отметила врач.

Взрослым можно есть мороженое чаще, однако оптимальный вариант — три раза в неделю не более 100 граммов за раз. При этом для тех, кто следит за фигурой, лучше будет фруктовый лед.

«Воздержаться от мороженого стоит при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, метаболическом синдроме, при патологии со стороны органов желудочно-кишечного тракта или верхних дыхательных путей», — объяснила главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

Ранее диетолог дала советы по приготовлению безопасной для фигуры окрошки.