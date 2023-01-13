Диетолог Гинзбург раскрыл нюансы совмещения диеты с тренировками

Нюансы совмещения диеты с тренировками раскрыл в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен» известный врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Если вы подключаете тренировки, не следует особо усердствовать в диете», — заявил он. При нагрузке расход питательных веществ в мышцах повышается в несколько раз, и, если в какой-то момент организм питательные вещества не находит, немедленно возникает голод и слабость, пояснил эксперт.

Если придерживаться жесткой диеты при регулярных тренировках, по словам Гинзбурга, снижение веса замедлится. «И наоборот, если ограничения умеренные и избирательные, затрагивающие в основном жиры и сахара, энергии мышцам хватает, они работают, запасы тают. И мы худеем порой гораздо скорее, чем при соблюдении полуголодных диет», — заметил врач.

При интенсивных тренировках расходуются в основном углеводы, продолжил диетолог. От жиров, по его словам, помогают избавиться нагрузки средней тяжести — например, прогулки или занятия на аэробных тренажерах. «Немало жиров расходуется в покое для поддержания мышечного тонуса. А чтобы тонус этот был повыше, нужно время от времени делать тонизирующие упражнения», — рассказал Гинзбург.

После менее утомительных нагрузок снижается потребность в еде, уменьшается потребление жирных и сладких продуктов, общая калорийность питания становится меньше, добавил врач.

Ранее Гинзбург назвал главную проблему пищевого инстинкта человека. «Мы вынуждены существовать в условиях изобилия питания», — заметил он.