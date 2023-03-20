Директор Пушкинского музея в Москве написала заявление об увольнении

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в отрасли.

Информацию о том, что Лошак решила покинуть должность, подтвердил также сотрудник одной из крупных галерей. При этом уточняется, что контракт Лошак должен истечь 2 апреля.

Источники РБК утверждают, что на должность директора Пушкинского музея будет назначена Елизавета Лихачева. Отмечается, что она с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени А.В. Щусева. Сама Лихачева отказалась давать журналистам комментарии по этому поводу.

Ранее москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы. В тройку лидеров по результатам опроса вошли Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Дарвиновский музей.