Директор Пушкинского музея в Москве написала заявление об увольнении
РБК: директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление об увольнении.
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в отрасли.
Информацию о том, что Лошак решила покинуть должность, подтвердил также сотрудник одной из крупных галерей. При этом уточняется, что контракт Лошак должен истечь 2 апреля.
Источники РБК утверждают, что на должность директора Пушкинского музея будет назначена Елизавета Лихачева. Отмечается, что она с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени А.В. Щусева. Сама Лихачева отказалась давать журналистам комментарии по этому поводу.
Ранее москвичи перечислили наиболее интересные музеи столицы. В тройку лидеров по результатам опроса вошли Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственный Дарвиновский музей.