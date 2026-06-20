Дирижера Спивакова госпитализировали в Москве

Знаменитого дирижера Владимира Спивакова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 81-летнему музыканту стало плохо, его увезли в больницу на скорой. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Ранее мать знаменитой российской актрисы театра и кино Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве.