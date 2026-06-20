Опубликовано 19 июня 2026, 21:571 мин.
Дирижера Спивакова госпитализировали в Москве
Знаменитого дирижера Спивакова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт.
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Знаменитого дирижера Владимира Спивакова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что 81-летнему музыканту стало плохо, его увезли в больницу на скорой. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
Ранее мать знаменитой российской актрисы театра и кино Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве.
Автор:Марине Абрамян