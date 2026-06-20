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Опубликовано 19 июня 2026, 21:57
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Дирижера Спивакова госпитализировали в Москве

Знаменитого дирижера Спивакова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт.
Владимир Спиваков
Владимир Спиваков
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Знаменитого дирижера Владимира Спивакова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 81-летнему музыканту стало плохо, его увезли в больницу на скорой. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Спиваков является художественным руководителем и главным дирижером Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

Ранее мать знаменитой российской актрисы театра и кино Юлии Пересильд экстренно госпитализировали в Москве.

Автор:Марине Абрамян
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