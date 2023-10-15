В Москве диспетчер УК напала на жительницу дома и попала на видео

На жительницу одной из московских многоэтажек напала диспетчер управляющей компании (УК). Конфликт произошел после того, как москвичка заявила о желании составить заявку на отопление, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ситуация произошла в жилом комплексе КутузовGRAD II на улице Петра Алексеева. Пострадавшая отметила, что в ее доме не включили отопление, из-за чего она решила обратиться в УК, оставить там заявку и пригласить сантехника. Сначала диспетчер выслушала горожанку и начала оформлять заявку, однако в какой-то момент ее поведение резко изменилось. Женщина назвала жительницу дома наркоманкой, сославшись на то, что у той большие глаза.