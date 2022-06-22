Фитооздоровитель рассказала о массовом появлении «диванных травников»

О массовом появлении во время пандемии коронавируса «диванных травников» «Мосленте» рассказала профессиональный московский фитооздоровитель Яна Милосердова.

Она объяснила, что такие люди в силу отсутствия необходимых знаний способны навредить своим клиентам, которые нередко из-за неправильного лечения попадают в больницы. «Тут нужны скучная химия и биохимия, страшные слова "патфиз", "анатомия", "фармакодинамика", "фармакокинетика" и не только. Вникать в это сложно и часто скучно, но надо, чтобы не навредить», — объяснили она.

Травница уточнила, что шарлатаны начали зарабатывать деньги на продаже трав, которые, по их словам, должны были помочь людям как можно скорее справиться с последствиями ковида. Но их действие еще больше подрывало здоровье москвичей. Например, непрофессионалы предлагают сборы из растений, которые, по их мнению, как-то помогают нервной системе. В данном случае недуг может быть вызван проблемами с легкими, печенью, сердцем и сосудами. Милосердова отметила, что для лечения данного недуга необходимо обследоваться у врача, а не принимать травы.

Специалист добавила, что некоторые шарлатаны могут называть травы неофициальными, а народными названиями, чтобы придать им «волшебный оттенок» и продать сбор подороже. «Противопоказания в таких сборах не указывают почти никогда. А они есть и часто довольно серьезные», — резюмировала эксперт.

Ранее доктор Александр Мясников назвал скрытые причины возникновения неинфекционных гепатитов. Некоторые из них, по его словам, могут быть спровоцированы БАДами и травами.