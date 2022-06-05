Дизайнер назвала пришедшие от бабушек модные современные тренды

Одним из главных ювелирных трендов этого сезона Логвинова назвала жемчуг, украшения из которого и по сей день хранятся в шкатулках пожилых женщин. Сюда же дизайнер включила и трикотажные жилеты. Эксперт считает, что эта тенденция может стать долгоиграющей.

Еще прошлым летом вернулась и держится до сих пор мода на ретро-купальники. Это бикини с завышенной талией и детализированной подкладкой. «Судя по количеству красивых вариантов на выбор, можно с уверенностью сказать, что этим летом на пляже вы будете видеть их гораздо чаще», — сказала дизайнер.

Кроме того, в тренд сезона вошли и такие привычные для наших бабубек и матерей вещи, как крупные украшения, шарфы и косынки, солнцезащитные очки в стиле ретро и кардиганы. «Они стали настолько популярны сейчас, что легко забыть, что на него вдохновили наши дорогие бабушки. Стильные женщины во всем мире доказывают, что кардиганы — это круглогодичный тренд», — заявила Юлия Лонгвинова.

Ранее популярная журналистка, телеведущая Ксения Собчак предсказала возвращение моды нулевых.