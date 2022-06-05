Дизайнер назвала пришедшие от бабушек модные современные тренды
Девять модных сегодня вещей, которые носили еще мамы и бабушки молодых современниц, назвала «Мосленте» дизайнер Юлия Логвинова.
В первую очередь эксперт отметила вещи из твида. Этот материал вновь вошел в моду, что доказано множеством образов, созданных ведущими инфлюенсерами и дизайнерами мировых брендов за последний год.
Туфли с квадратным носком также снова стали популярными. Модные издания уже рассказывали об этой тенденции в обуви, которая тесно связана с «эстетикой бабушек». «В центре внимания здесь — винтажный стиль в виде мокасин, туфель на каблуке или мюлей», — объяснила специалист.
Одним из главных ювелирных трендов этого сезона Логвинова назвала жемчуг, украшения из которого и по сей день хранятся в шкатулках пожилых женщин. Сюда же дизайнер включила и трикотажные жилеты. Эксперт считает, что эта тенденция может стать долгоиграющей.
Еще прошлым летом вернулась и держится до сих пор мода на ретро-купальники. Это бикини с завышенной талией и детализированной подкладкой. «Судя по количеству красивых вариантов на выбор, можно с уверенностью сказать, что этим летом на пляже вы будете видеть их гораздо чаще», — сказала дизайнер.
Кроме того, в тренд сезона вошли и такие привычные для наших бабубек и матерей вещи, как крупные украшения, шарфы и косынки, солнцезащитные очки в стиле ретро и кардиганы. «Они стали настолько популярны сейчас, что легко забыть, что на него вдохновили наши дорогие бабушки. Стильные женщины во всем мире доказывают, что кардиганы — это круглогодичный тренд», — заявила Юлия Лонгвинова.
Ранее популярная журналистка, телеведущая Ксения Собчак предсказала возвращение моды нулевых.