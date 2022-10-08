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09:57, 08 октября 2022
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Известный дизайнер заступился за Пугачеву

Известный дизайнер заступился за Пугачеву
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

К хейтерам певицы Аллы Пугачевой обратился известный российский дизайнер Игорь Гуляев. Видео с его комментарием опубликовал YouTube-канал Popcake.

«Алла Пугачева — легенда нашей страны. Не обижайте Аллу Борисовну! Это неправильно, Алла Борисовна — легенда Советского Союза», — заявил дизайнер в ответ на вопрос журналистки.

Гуляев подчеркнул, что, как и многие выросшие в СССР люди, он уважает Примадонну. «Ей 73 года! Дайте Алле Борисовне наслаждаться жизнью и нянчить своих деток», — заступился он за звезду.

Ранее на хейт в свой адрес ответила сама Пугачева. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла», — написала она. Критические высказывания в адрес певицы появились после информации в СМИ о том, что она покинула Россию.

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