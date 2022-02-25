Сегодня в 17:40
1 мин.

Дизайнеры раскрыли секрет визуального увеличения маленькой кухни

Люди /
Дизайнеры раскрыли секрет визуального увеличения маленькой кухни
Фото: Unsplash

Основатели дизайн-студии Ольга Савченко и Сергей Трегубов в беседе с РИА Новости раскрыли секрет, как визуально увеличить площадь небольшой кухни.

По словам экспертов, на данный момент большую часть жилья в стране составляют хрущевки с маленькими кухнями до шести квадратных метров. В современных новостройках часто наблюдается похожая ситуация. Для того чтобы визуально увеличить площадь помещения, дизайнеры советуют использовать мебель и отделку в светлых тонах.

«Лучше всего подойдут хромовые, светло-зеленые и голубые оттенки. Главное — не использовать больше двух цветов», — рассказала Савченко. В этом вопросе также может помочь использование зеркал, глянцевых кухонных фасадов и других отражающих поверхностей.

Помимо этого, Трегубов допустил использование подоконника в качестве столешницы. Под ним можно разместить небольшой шкаф для посуды.

Ранее дизайнер Алена Болдашева рассказала о правилах выбора жилья.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.