Дизайнеры раскрыли секрет визуального увеличения маленькой кухни

Основатели дизайн-студии Ольга Савченко и Сергей Трегубов в беседе с РИА Новости раскрыли секрет, как визуально увеличить площадь небольшой кухни.

По словам экспертов, на данный момент большую часть жилья в стране составляют хрущевки с маленькими кухнями до шести квадратных метров. В современных новостройках часто наблюдается похожая ситуация. Для того чтобы визуально увеличить площадь помещения, дизайнеры советуют использовать мебель и отделку в светлых тонах.

«Лучше всего подойдут хромовые, светло-зеленые и голубые оттенки. Главное — не использовать больше двух цветов», — рассказала Савченко. В этом вопросе также может помочь использование зеркал, глянцевых кухонных фасадов и других отражающих поверхностей.

Помимо этого, Трегубов допустил использование подоконника в качестве столешницы. Под ним можно разместить небольшой шкаф для посуды.

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