Дерматолог назвал вредные для кожи лица домашние процедуры

Вредные для кожи лица домашние процедуры назвал в беседе с «Мослентой» врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Прежде всего он призвал отказаться от выдавливания прыщей.

Доктор также рекомендовал не обрабатывать прыщи спиртом и йодом, потому что эти средства могут пересушить кожу, уничтожить защитный барьер и спровоцировать появление новых вредных микроорганизмов и акне. Чтобы не вызывать спазмы сосудов и купероз, следует отказаться от контрастного душа.

Самым подходящим для домашнего ухода Ивкин назвал средство для умывания, бережно очищающее эпидермис и выравнивающее тон кожи. Для восстановления кожи после умывания нужен тоник, который служит проводником для более глубокого проникновения сыворотки и крема. А крем увлажняет и питает верхние слои эпидермиса, создает защитный барьер от микробов и предотвращает потерю влаги кожи.

Дерматокосметолог предупредил, что не стоит забывать про средства с SPF. Они защищают от раннего старения, блокируя вредное воздействие ультрафиолетовых лучей, снижают риск возникновения рака.

Ранее дерматолог перечислил помогающие в борьбе с акне продукты.