Диетолог Гинзбург дал советы для профилактики атеросклероза

Правила питания для борьбы с атеросклерозом и рекомендации для замедления процесса старения перечислил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. В частности, он порекомендовал отказаться от продуктов с пальмовым маслом.

Гинзбург назвал атеросклероз главной эпидемией XXI века, самой частой причиной смерти.

«Атеросклероз — это воспалительный процесс в жировых пятнах, который у всех нас, начиная с рождения, есть под внутренней оболочкой сосудов. Понятно, что если мы едим жадно и весим много, то этих липидных пятен тоже много, воспаление в них развивается раньше и течет более злокачественно. Но есть ряд факторов и в характере питания, которые влияют на развитие атеросклероза», — заявил диетолог.

Врач объяснил, что 80 процентов жирных кислот в пище приходится на две кислоты — пальмитиновую и олеиновую. Пальмитиновая — это насыщенная жирная кислота, которая делает жир твердым, а олеиновая — ненасыщенная жирная кислота, более характерная для растительных, жидких жиров. Какой из них больше оказывается в организме человека, такой у него и жир.

«Другими словами, пальмитиновая жирная кислота вредна, она способствует развитию атеросклероза, олеиновая — наоборот», — объяснил эксперт.

Препятствуют атеросклерозу также омега-3 жирные кислоты, которых много в рыбьем жире, оливковом и льняном маслах, а способствуют его развитию и ускоряют старение омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, которых много в подсолнечном, кукурузном и соевом маслах, добавил он.

Еще один из факторов в питании, который влияет на развитие атеросклероза, это выбор между цис-жирами и транс-жирами. Первые из них считаются хорошими, они усваиваются организмом, вторые — плохими, они не усваиваются.

«В природных жирах транс-жиров очень мало, но если мы с ними что-то делаем — например, делаем из растительных жиров маргарин или спред, количество транс-жиров значительно повышается. Сильно богато транс-жирами пальмовое масло, которое сегодня добавляется в сыры, сметану, кондитерские изделия. По своему атерогенному действию оно зачастую превосходит то же самое сливочное масло», — рассказал Гинзбург.

Чтобы замедлить атеросклероз, он посоветовал резко уменьшить потребление продуктов с транс-жирами.

Ранее Гинзбург назвал оптимальный срок для популярной в наше время кетогенной диеты.