18:29, 27 июля 2023
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Дочь Джигана и Оксаны Самойловой искупалась в луже и попала на видео
Блогер Оксана Самойлова опубликовала видео купания детей в луже.
Кадр: @samoylovaoxana
Видео купания детей в луже опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер и модель Оксана Самойлова.
«Это море, говорили они. Не спрашивайте, у меня стальные нервы. Дети просто купаются во дворе в огромной луже. А что делать? Наше море-2023», — прокомментировала ролик знаменитость.
На кадрах младшая дочь Самойловой Майя и племянница Кира купались в луже, затопившей выложенную брусчаткой дорожку. Девочки в купальниках лежали в воде.
Ранее Оксана Самойлова объяснила выбор для дочерей своей фамилии.