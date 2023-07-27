Дочь Джигана и Оксаны Самойловой искупалась в луже и попала на видео

Видео купания детей в луже опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогер и модель Оксана Самойлова.

«Это море, говорили они. Не спрашивайте, у меня стальные нервы. Дети просто купаются во дворе в огромной луже. А что делать? Наше море-2023», — прокомментировала ролик знаменитость.