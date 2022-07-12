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Жена известного футболиста показала фото четырехлетней дочери с макияжем

Жена известного футболиста показала фото четырехлетней дочери с макияжем
Фото: @АнастасияКостенко

Жена известного российского футболиста Дмитрия Тарасова, блогер и модель Анастасия Костенко поделилась фотографией четырехлетней дочери Миланы с макияжем. Снимок с изображением девочки женщина показала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В воскресенье, 10 июля, дочери футболиста и модели исполнилось четыре года. «Будь здорова и счастлива, моя маленькая девочка», — подписала совместное фото с ребенком Костенко.

Фолловеры поздравили Милану с днем рождения, однако некоторые подписчики заметили, что дошкольница на снимках накрашена: видны помада, тени и подводка для глаз. Макияж ребенка смутил пользователей сети. «Ощущение сложилось, что ребенка "повзрослели"», «Зачем в таком возрасте делать взрослый макияж?» — написали юзеры. Кто-то предположил, что Костенко могла отредактировать лицо дочери для фото в специальной программе.

Ранее фото дочери-именинницы опубликовал в сети шоумен Иван Ургант. В мае девочке исполнилось 14 лет.

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