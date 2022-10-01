Дочь Заворотнюк сообщила о здоровье матери

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, сообщила о здоровье своей матери, которая борется с онкологическим заболеванием. Подробностями девушка поделилась в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Она держится. Болезнь очень тяжелая», — поделилась дочь артистки в своем блоге.

Ранее популярная певица и автор песен победительница «Фабрики звезд-4» Ирина Дубцова объяснила длительное отсутствие в соцсетях тем, что попала в больницу. Она сообщила, что у нее было небольшое воспаление.