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16:01, 01 октября 2022
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Дочь Заворотнюк сообщила о здоровье матери

Дочь Заворотнюк сообщила о здоровье матери
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 26-летняя Анна, сообщила о здоровье своей матери, которая борется с онкологическим заболеванием. Подробностями девушка поделилась в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Она держится. Болезнь очень тяжелая», — поделилась дочь артистки в своем блоге.

Ранее популярная певица и автор песен победительница «Фабрики звезд-4» Ирина Дубцова объяснила длительное отсутствие в соцсетях тем, что попала в больницу. Она сообщила, что у нее было небольшое воспаление.

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