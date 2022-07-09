Дочь Заворотнюк рассказала о проблемах со здоровьем

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, блогер Анна Заворотнюк, рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), о проблемах со здоровьем, от которых долго не могла избавиться после перенесенного COVID-19.

Сначала после ковида у девушки случилась полная потеря обоняния, потом начался синусит — воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа. Она прошла курс из 15 процедур по промыванию носа, после чего у нее начались проблемы.

«Врач сказал, что нужна операция, но я очень не хотела ее делать и купила сосудосуживающие капли. Они очень помогали, но у меня началась настоящая зависимость: если больше часа не брызгала, нос закладывало полностью, я даже ночью просыпалась, чтобы пшикнуть», — поделилась Заворотнюк.

Дочь известной актрисы подчеркнула: ее совершенно не устраивал тот факт, что она уже не могла жить без этих капель. Она ходила по разным врачам, но никто не мог поставить ей точный диагноз.

«Наконец нашла специалиста, который сказал, что у меня очень запущенный случай, что без гормональных препаратов не обойтись. Если они не помогут, придется сделать операцию, а то и несколько. Но препараты помогли. Я принимала их месяца четыре. Сейчас не верится, что наконец дышу без таблеток», — написала Заворотнюк.

Блогер объяснила мораль своей истории: «Страшно болеть, когда ходишь к врачам, отдавая за приемы огромные деньги, а они сами не знают, от чего тебя лечат, и тебе только хуже становится».

Заворотнюк посоветовала подписчикам уходить от врачей, которые не могут поставить точный диагноз, и при необходимости обойти пять или десять врачей, чтобы найти того, кто спасет здоровье.

Ранее дочь Заворотнюк рассказала о здоровье своей матери, которая борется с онкологическим заболеванием.