Маркетолог дала советы по увеличению доходов

Советы по увеличению доходов в беседе с «Мослентой» дала маркетолог, эксперт по запускам в соцсетях, блогер Виола Инсталова. Она призвала ставить четкие цели и собирать последователей.

«Надо планировать свои достижения. Начинать всегда нужно с определения своей цели на жизнь. Так вам будет проще поставить подцели, ведущие к реализации глобального плана. Следует два раза в год прописывать актуальный to-do-лист минимум с 55 целями на полугодие и держать его перед глазами», — рекомендовала эксперт.

Инсталова также посоветовала задать себе вопрос: «Какие мои ключевые действия или решения гарантированно повлияют на доход?» Ответы и будут главным объектом внимания на ближайшие месяцы. Достигать новых финансовых целей также помогут мотивация и дисциплина.

Маркетолог рекомендовала действовать, несмотря на сопротивление. Этим навыком обладают те, кто умеет двигаться вперед в объективно неблагоприятных обстоятельствах или состоянии неопределенности, возможно, испытывая страхи, ограничения, чувство вины и стыда.

Улучшить свое материальное состояние помогают, независимо от сферы деятельности, умение заявлять о себе и своих желаниях, выступать, закупать рекламу, не отсиживаться в тени.

Кроме того, сегодня, по словам Инсталовой, необходимо собирать вокруг себя последователей и уметь продавать себя. Так, посредством блога в соцсетях можно превратить симпатию аудитории в деньги. Для этих целей подойдет запрещенная в РФ социальная сеть Instagram, принадлежащая американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), YouTube и Яндекс.Дзен.

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