Вокалистка группы «А'Студио» высказалась о комфортном доходе мужчин
Певица Кети Топурия заявила, что мужчина должен зарабатывать больше женщины.
О комфортном для женщины доходе мужчины высказалась в шоу блогера Карена Адамяна «Макарена» вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия. Певица заявила, что мужчина должен зарабатывать больше женщины.
Конечно, важно, какую жизнь он прожил, через что прошел, это формирует человека. Но важно и то, чтобы женщина зарабатывала меньше, чем мужчина, либо их заработки были примерно одинаковыми. Мужчина должен быть главным в семье, женщина должна быть не только замужем, но и за мужем
Топурия призналась, что в ее жизни были мужчины, чьи доходы уступали ее заработку. «Это некомфортно для обоих. Я постоянно как-то пыталась принизить себя, чтобы у человека не возникло каких-то комплексов. Но в то же время мне было сложно, потому что я привыкла иначе жить», — рассказала она.
По мнению артистки, любой нормальный мужчина тоже испытывает дискомфорт, если знает, что его возлюбленная зарабатывает больше денег, и пытается всеми способами уйти от таких отношений. Устраивать такой порядок вещей может только альфонсов, уверена она.
Ранее способы мотивировать мужчину на больший заработок назвала дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций Ксения Демина.