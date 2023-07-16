Вокалистка группы «А'Студио» высказалась о комфортном доходе мужчин

Топурия призналась, что в ее жизни были мужчины, чьи доходы уступали ее заработку. «Это некомфортно для обоих. Я постоянно как-то пыталась принизить себя, чтобы у человека не возникло каких-то комплексов. Но в то же время мне было сложно, потому что я привыкла иначе жить», — рассказала она.

По мнению артистки, любой нормальный мужчина тоже испытывает дискомфорт, если знает, что его возлюбленная зарабатывает больше денег, и пытается всеми способами уйти от таких отношений. Устраивать такой порядок вещей может только альфонсов, уверена она.

Ранее способы мотивировать мужчину на больший заработок назвала дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций Ксения Демина.