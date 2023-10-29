Доктор Гинзбург назвал опасные последствия переедания

Опасные последствия переедания назвал в интервью «Москве 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, это может привести к инфаркту.

«Переедание затрудняет дыхание, возникает одышка, сердце начинает частить, давление повышается. Все это при наличии предпосылок повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы», — пояснил доктор.

Регулярное переедание увеличивает нагрузку на желудок, печень и поджелудочную. Работа этих органов на износ вызывает холецистит и панкреатит.

Кроме того, переедание приводит к лишнему весу, который сам по себе провоцирует множество заболеваний. Самые распространенные — гипертония, атеросклероз, сахарный диабет и подагра.

Ранее Гинзбург раскрыл принципы питания для продления жизни. Он посоветовал избегать продуктов с высоким гликемическим индексом.