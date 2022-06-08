Доктор Мясников назвал опасное последствие ангины

Опасное последствие стрептококковой ангины назвал в эфире программы «О самом главном» врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.

Врач объяснил, что у людей, перенесших стрептококковую ангину, может развиться острая ревматическая лихорадка, или ревматизм. По его словам, заболевание поражает сердце, почки и суставы и может привести к летальному исходу. «Ежегодно регистрируется около полумиллиона новых случаев ревматизма, ежегодно 270 тысяч человек умирают от этой болезни», — уточнил эксперт.

Специалист напомнил, что при стрептококковой ангине обычно принимают антибиотики в течение десяти дней. Препарат способен защитить от опасных осложнений болезни, заключил доктор.

Ранее доктор Мясников развенчал популярные мифы о венерических заболеваниях.