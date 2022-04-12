Доктор Мясников назвал эффективное лекарство от гипертонии

Эффективное лекарство от гипертонии назвал в новом выпуске программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит «5 канал».

«Знаете, какое самое эффективное лекарство от гипертонии? Самое эффективное, как было, так и осталось — мочегонное "гидрохлортиазид"», — рассказал врач.

Специалист заявил, что это годами проверенное средство усиливает действия других лекарств для снижения давления — четверти таблетки достаточно для улучшения состояния страдающих гипертонией.

Кроме того, он сказал, что перебоев поставками гидрохлортиазида в аптеки не будет.

Ранее Мясников развеял миф о цвете сахара. Он объяснил, что получаемый из тростника коричневый сахар ничуть не полезнее белого, как полагают многие.