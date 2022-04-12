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Доктор Мясников назвал эффективное лекарство от гипертонии
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Эффективное лекарство от гипертонии назвал в новом выпуске программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит «5 канал».
«Знаете, какое самое эффективное лекарство от гипертонии? Самое эффективное, как было, так и осталось — мочегонное "гидрохлортиазид"», — рассказал врач.
Специалист заявил, что это годами проверенное средство усиливает действия других лекарств для снижения давления — четверти таблетки достаточно для улучшения состояния страдающих гипертонией.
Кроме того, он сказал, что перебоев поставками гидрохлортиазида в аптеки не будет.
Ранее Мясников развеял миф о цвете сахара. Он объяснил, что получаемый из тростника коричневый сахар ничуть не полезнее белого, как полагают многие.