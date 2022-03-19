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Доктор Мясников предупредил об осторожном употреблении полезного микроэлемента

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Доктор Мясников предупредил об осторожном употреблении полезного микроэлемента
Кадр: Россия 1

Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках очередного выпуска программы «О самом главном» предупредил об осторожности в употреблении полезного для человека микроэлемента — селена.

Доктор отметил, что селен важен для щитовидной железы, иммунитета, синтеза белка и регуляции работы печени. Однако он может воздействовать на организмы людей избирательно. «Существует высокий риск передозировки селена», — подчеркнул Мясников. По его мнению, угроза есть как в случае употребления добавок с веществом, так и при включении в рацион содержащих большое количество селена продуктов.

Свидетельствовать о передозировке селена будут выпадение волос, ломкость ногтей, хронический понос, а также нарушение когнитивной функции, отметил специалист.

Ранее Мясников призвал искать позитив в проруби.

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