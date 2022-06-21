Доктор Мясников раскрыл опасные причины покраснения глаз

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске своей авторской программы на телеканале «Россия 1» раскрыл опасные причины покраснения глаз. Он отметил, что в некоторых случаях при этом симптоме необходимо обратиться к врачу.

Тревожный сигнал — ухудшение зрения, оно может свидетельствовать о внутреннем кровоизлиянии, предупредил Мясников. «И вот тут надо звонить и говорить: "Доктор, у меня покраснел глаз — есть боль, нет боли, это отдельный разговор — и я плохо этим глазом вижу"», — отметил врач.

Также нужно срочно обратиться к врачу, если при покраснении глаза он перестал открываться. В таком случае, вероятно, есть повреждение роговицы или наличие острого инфекционного или инфекционно-аллергического процесса. Опасным знаком также является светобоязнь.

По словам Мясникова, воспаление глаза может сигнализировать о множестве заболеваний. Однако, вопреки распространенному заблуждению, кровоизлияние в глаз не является симптомом гипертонии.

Ранее Мясников назвал возможное опасное последствие ношения контактных линз.