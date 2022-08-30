Доктор Мясников рассказал о пластике в легких и крови россиян

О наличии пластика в организмах людей рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. Он сообщил, что этот материал содержится повсюду в воздухе, воде и пище и может нанести вред здоровью россиян.

«Пластик есть, и его у нас много. И в легких, и в крови. Откуда? Ну это результат загрязнения окружающей среды», — написал доктор. Источников микропластика, загрязняющего воздух, по словам Мясникова, достаточно много. Это автомобильные шины, вода из бутылок, чайные пакетики, синтетическая одежда, сковородки с антипригарным покрытием и другие привычные вещи. Мясников подчеркнул, что миллиарды тонн пластика становятся отходами и не подвергаются биоразложению.

«Врачи пока точно не знают, какой именно вред здоровью причиняют частицы микропластика внутри нас. В основном это пропиэтилен и полипропилен. Наиболее вероятны рак легкого, другая онкология, ускорение атеросклероза и проблемы щитовидной железы. Предполагают также, что микрочастицы пластика могут облегчать проникновение в организм бактерий и вирусов», — предупредил Мясников.

Ранее телеведущий заявил об опасности бутилированной воды. В бутылках он порекомендовал покупать исключительно газированную воду, так как это означает, что «жидкость хоть как-то обрабатывали».