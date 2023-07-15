Доктор Мясников объяснил действие прививки от никотина

Действие прививки от никотина объяснил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-аккаунте. Он сообщил, что на данный момент есть только экспериментальные вакцины против курения, но работы над ними идут.

После вакцинации от никотиновой зависимости отсутствует тяга к курению из-за появления антител, пояснил доктор. «Когда вдыхаемый с табачным дымом никотин в итоге попадает в кровь, он связывается с этими антителами и образуется крупная молекула, которая не может преодолеть гематоэнцефалический барьер. Наш мозг огораживает себя как бы фильтром. В итоге никотин не кормит специфические рецепторы в мозгу и человек перестает получать удовольствие от курения», — рассказал врач.

Мясников отметил, что существующие прививки против никотиновой зависимости пока имеют недостаточный эффект и их побочные явления недостаточно изучены. По его словам, барьер в мозгу после вакцинации может создать трудности при лечении некоторых заболеваний.

Ранее Мясников дал советы желающим бросить курить. Для избавления от вредной привычки специалист порекомендовал избегать курящих компаний и не держать дома пепельниц.