Доктор Мясников перечислил главные ошибки при оказании первой помощи

Главные ошибки при оказании экстренной первой помощи перечислил врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Доктор призвал не хлопать по спине подавившегося человека, не давать при удушье воду и лекарства, не пытаться применять при обмороке медикаменты, особенно снижающий давление нитроглицерин. Также не нужно запрокидывать голову при носовом кровотечении у пострадавшего. При приступе эпилепсии, вопреки распространенному заблуждению, не стоит укладывать больного на бок и пытаться засунуть ему в рот ложку или карандаш. «Если видите, что человек упал с эпилепсией, все, что вы должны селать — это сделать шаг назад. И посмотреть, чтобы рядом не было каких-то вещей: камней, острых углов», — рассказал врач.

Доктор также назвал правильные способы оказания помощи. При носовом кровотечении нужно вставить в нос ватные тампоны, не наклоняя голову больного. Если человек упал в обморок, его нужно легонько похлопать по щекам и обеспечить доступ воздуха. При попадании инородных тел в дыхательные пути рекомендуется обхватить пострадавшего сзади, сжать пальцы одной руки в кулак, прижать к животу между пупком и грудной клеткой, обхватить кулак другой рукой и потянуть обе руки на себя и вверх. Такой прием позволяет создать давление в животе и вытолкнуть инородное тело.

Ранее Мясников назвал назвал неочевидный способ избавления от боли в суставах.