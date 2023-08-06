Доктор Мясников перечислил причины повышенного гемоглобина

Основные причины повышенного гемоглобина перечислил в своем Telegram-канале известный врач-терапевт Александр Мясников. В первую очередь это может происходить из-з сгущения крови, обезвоживания.

Кроме того, причиной повышенного гемоглобина может быть курение, проживание в горной местности, хронические болезни легких, апноэ сна (остановки дыхания во время сна), миома матки и болезни почек. Также это может происходить при наличии некоторых опухолей, заболеваниях крови и отравлении кобальтом, который входит в состав суставных протезов, пояснил доктор.

Ранее эндокринолог назвала важный анализ для определения сахарного диабета.