Доктор Мясников развеял популярный миф о лечении изжоги

Популярный миф о лечении изжоги развеял врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он призвал не злоупотреблять пищевой содой при жжении за грудиной.

«Прием большого количества соды может нарушить работу почек, привести к определенным кислотно-щелочным изменениям, поэтому не рекомендуем использовать соду. Понятно, что от одного раза ничего не будет, но разовая изжога — это одно, а если она не прекращается, то это другое», — заявил доктор.

Мясников дал несколько советов по лечению изжоги. Он порекомендовал не переедать, есть маленькими порциями и не заниматься спортом после еды. Врач подчеркнул, что с изжогой важно бороться сразу после ее появления, так как ее игнорирование может привести к раку пищевода.

Ранее Мясников назвал два напитка с противораковыми свойствами.