Доктор Мясников назвал единственный полезный витамин в форме БАДа

Единственный полезный витамин среди БАДов назвал врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». По его словам, это витамин D.

«От себя скажу: витамин D — это единственный витамин, который имеет смысл принимать», — подчеркнул врач.

Этот микроэлемент можно получить из солнечного света, а также из некоторых видов рыбы и молока. Прежде всего он необходим беременным женщинам, детям, пожилым людям, вегетарианцам, людям с болезнями почек и нарушенным всасыванием жиров и пациентам с остеохондрозом.

Витамин D влияет на работу всего организма — от головного мозга до клеточных мембран. Он также влияет на прочность костей и зубов.

Ранее Мясников назвал ненужным прием большей части БАДов при правильном питании.