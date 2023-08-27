Доктор Павлова дала советы по сохранению памяти

Советы по сохранению памяти дала в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Очень часто снижение памяти, особенно краткосрочной, может быть связано со стрессами и чрезмерной усталостью. Но может говорить и о серьезных заболеваниях — от неврологических до эндокринных (в частности, на ухудшение памяти влияет диабет). И конечно, ослабление функций мозга может говорить о развитии нейродегенеративных заболеваний», — рассказала она.

Павлова отметила, что для мозга важно менять сферу деятельности. Она порекомендовала каждому взрослому человеку после работы гулять или посещать спортзал.

Помочь сохранять память также поможет регулярное чтение, рассматривание художественных картин, разгадывание кроссвордов и участие в викторинах.

Ранее Павлова назвала способы избавиться от постоянных опаздываний.