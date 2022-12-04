Доктор Павлова назвала снижающий риск рака напиток

Напиток, снижающий риск онкологических заболеваний, назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Она порекомендовала употреблять зеленый чай для профилактики рака.

По словам доктора, указанный напиток содержит большое количество полезного антиоксиданта под названием полифенол-эпигаллокатехин галлат. «Этот полифенол уменьшает активность фермента ароматазы. Ароматаза конвертирует мужской гормон тестостерон в женский эстрадиол. С возрастом, или под влиянием дурных привычек, или при отклонении здоровья (или все сразу) ароматаза начинает избыточную конвертацию тестостерона, баланс гормонов в мужском организме склоняется в сторону эстрогенов. В результате резко повышается риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — объяснила врач.

Этот же антиоксидант работает как онкопротектор, снижая стимуляцию роста новых сосудов и образований. Павлова отметила, что из-за этого зеленый чай имеет некоторые минусы — он не помогает восстанавливаться после травм и не способствует росту мышц после физических нагрузок.

«Напоминаю, что любой чай, хоть черный, хоть зеленый, не стоит пить за едой. Как и кофе, эти напитки являются сильными абсорбентами, и вытянут из пищи много полезных веществ. Промежуток между едой и чаем — минимум час», — предупредила эндокринолог.

Врач добавила, что, вопреки распространенному мнению, и зеленый, и черный чай производят из листьев одного растения — Camellia Sinensis, но они проходят разные виды ферментационных и термических процессов.

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