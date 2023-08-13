Доктор Павлова назвала полезный для психического здоровья продукт

Полезный для психического здоровья продукт назвала эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале. Она сообщила, что употребление орехов снижает риск депрессии.

«Неважно, едите ли вы арахис, кешью или что-то другое, соленые они, жареные или необработанные. Положительный эффект наблюдался в любом случае, благодаря противовоспалительному и антиоксидантному воздействию орехов на мозг человека. Хотя от соленых и жареных лучше все-таки отказаться», — поделилась доктор результатами одного из медицинских исследований.

Павлова отметила, что орехи богаты витаминами и минералами. Их регулярное употребление способствует правильной работе сердца и сосудов.

Однако врач подчеркнула, что орехи очень калорийны, поэтому их нельзя есть в большом количестве. Рекомендуется употреблять не более 30 граммов этого продукта в день. «Также от переедания орехов возможен дефицит минералов в организме, поскольку это лакомство содержит много фитиновой кислоты», — предупредила Павлова.

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