Доктор Павлова развеяла популярный миф о пиве

Популярный миф о пользе пива в своем Telegram-канале развеяла врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Специалист опровергла утверждение о том, что пиво считается не таким вредным, как крепкий алкоголь.

Именно этот напиток, по словам эндокринолога, чаще всего приводит к алкоголизму. Кроме того, его употребление приводит к ожирению и появлению женственной груди у мужчин за счет преобразования тестостерона в эстрогены. Кроме того, пиво повышает риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, подчеркнула эксперт.

Ранее эндокринолог назвала идеальный способ употребления цикория.