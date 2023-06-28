Доктор Щербатова объяснила опасность солярия

Об опасности солярия предупредила в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-дерматохирург, челюстно-лицевой хирург, дерматокосметолог, руководитель и главный врач «Клиники Щербатовой» Юлия Щербатова. Она заявила, что никому не рекомендует этот способ обретения загара.

«Когда вы находитесь на солнышке, это все равно рассеянный свет: атмосферой, облаками, какими-то деревьями. Но когда вы лежите в солярии, никакого рассеивания нет. И с совсем небольшого расстояния по всем субпопуляциям клеток лупят жесткие лучи», — написала она.

Доктор объяснила, что «жесточайшей бомбардировке» во время посещения солярия подвергаются абсолютно все клетки в организме, которые к тому же не прекращают делиться. Использование защитных очков, стикеров и других приспособлений не дает защиты, потому что все клетки связаны между собой.

«Все меланоциты — это единая ткань, они не разрознены, это такой скафандр. Даже если вы закрыли себе лицо, остальные клетки вашего тела знают, что происходит, и передают дальше. И если у вас на лице есть, например, какая-то родинка, то она находится под этим же самым воздействием, не питайте тут никаких иллюзий», — заявила Щербатова.

Ранее Щербатова перечислила опасные причины сухости кожи.