Лариса Долина назвала любимый российский город

Любимым городом назвала Москву в интервью с «Москвич Mag» певица Лариса Долина.

Сравнивая мировые мегаполисы, артистка отметила, что все они разные и по-своему хороши. При этом артистка заявила о своей особой любви к российской столице. «Москву я просто люблю. Не хочу и не смогла бы жить нигде, кроме Москвы», — добавила Долина.

По словам певицы, она поняла это, когда впервые приехала в столицу: «Первые впечатления были смешанными: широкие проспекты, громадные улицы, люди куда-то бегут, все вокруг кипит! И я поняла — это мой город! Больше всего, конечно, запомнился центр: улица Горького, Чистые пруды, Маросейка».

Ранее Светлана Дружинина объяснила свою любовь к Москве. Режиссер рассказала, что бывала во многих других российских и зарубежных городах, но отовсюду ей всегда хотелось поскорее вернуться в Москву.