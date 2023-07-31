67-летняя Лариса Долина раскрыла главный секрет молодости

Главный секрет поддержания молодости раскрыла 67-летняя певица Лариса Долина. Комментарий артистки о пользе коллагена цитирует PROZVEZD.

«В данный момент пью коллаген. Считаю, что это прекрасная возможность хорошо выглядеть», — заявила певица.

Долина отметила, что раньше пила таблетки для похудения и никогда не скрывала этого. Однако в какой-то момент ее организм перестал реагировать на эти препараты, поэтому артистка переключилась на более здоровые способы поддержания формы.

Ранее россиян восхитил внешний вид Долиной. Артистка опубликовала фото в трендовом розовом костюме.