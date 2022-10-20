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19:47, 20 октября 2022
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67-летняя Лариса Долина в вечернем платье восхитила пользователей сети

67-летняя Лариса Долина в вечернем платье восхитила пользователей сети
Фото: @larisa.dolina.official

Фото в вечернем платье опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) певица Лариса Долина. Внешний вид 67-летней звезды восхитил пользователей сети.

На снимке Долина одета в обтягивающее голубое платье с вышивкой. «Едем в аэропорт. Казань — Москва. Сегодня приму экзамены, вечером открою сценарий "Суинни Тодд", опять вникну, повторю и окунусь в атмосферу спектакля, который очень люблю. Люблю так же, как свою героиню — миссис Лаветт», — подписала снимок звезда. Звезда отметила, что ей предстоит отыграть четыре спектакля за три дня.

Фолловеры оставили под постом одобрительные комментарии. «Прекрасно выглядите», «Какая красотка», «Великолепная», — написали поклонники Долиной восторженные комплименты.

Ранее Долина ответила пользователям сети, раскритиковавшим ее за фото в коротких шортах. Звезда заявила, что не собирается наряжаться «как старушка».

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