Названа самая высокооплачиваемая должность для новичков в сфере IT в Москве

Эксперты назвали самую высокооплачиваемую должность в сфере IT для соискателей без опыта работы в Москве. По данным сервиса «Работа.ру», программисту готовы платить 250 тысяч рублей, передает ТАСС.

Известно, что на данный момент множество крупных российских компаний активно начали принимать на работу IT-специалистов, оставшихся без заработка из-за уменьшения числа зарубежных заказов. Исследование сервиса также показало, что IT-сфера стала самой популярной для новичков, которые планируют искать работу по новой профессии.

«В Москве ищут программиста C#/SQL, такому специалисту готовы предложить от 250 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Кандидату необходимо будет разрабатывать CRM и ERP системы и электронные словари, выполнять построение хранилищ данных и реализовывать алгоритмы полнотекстового поиска.

Также в Москве от 90 тысяч рублей предлагают разработчику С++. Помимо этого, в столице ищут и Frontend-разработчиков без опыта работы. Успешному кандидату предлагают зарплату в 80 тысяч рублей.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что зарплаты в несколько сотен тысяч рублей в Москве предлагают на вакансиях программиста, дезинфектора, рекрутера.